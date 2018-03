Büskens: «Zurückschauen bringt nichts mehr»

Nach dem herben Pokal-Aus stimmt sich Bundesliga-Neuling SpVgg Greuther Fürth auf das Derby am Samstag gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München ein.

Fürths Trainer Mike Büskens konzentriert sich jetzt auf den Bundesligaauftakt gegen den FC Bayern München.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

«Wir haben eine historische Partie vor uns, der unser voller Fokus nun gilt», bekräftigte Fürths Trainer Mike Büskens auf der Homepage der Franken. «Zurückschauen bringt da nichts mehr.» Fürth war durch das 0:2 beim Drittligisten Kickers Offenbach gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen hatten die Franken den Aufstieg in die deutsche Eliteliga perfekt gemacht. Damit spielen erstmals vier bayerische Vereine in der Bundesliga: Neben Rekordmeister München und Neuling Fürth sind auch der 1. FC Nürnberg und der FC Augsburg in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten.