Bremen plant nicht mehr mit Stürmer Wagner

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Stürmer Sandro Wagner einen Vereinswechsel nahegelegt. Der Stürmer wird auf der Webseite des Vereins bereits nicht mehr im Kader aufgeführt.

Die Zukunft von Sandro Wagner ist offen.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

«Wir planen nicht mehr mit ihm für die neue Saison», sagte Clubchef Klaus Allofs der «Kreiszeitung Syke». Der 24-Jährige wurde bereits in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Die Pfälzer wollten den Stürmer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga allerdings nicht weiterbeschäftigen. Bei Werder hat der Angreifer noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014. Eine konkretes Angebot für Wagner liegt den Bremern bislang nicht vor.