Borussia Dortmund spendet für Haiti

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hilft den Erdbeben-Opfern von Haiti.

Beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 7. Februar bietet der BVB alle Karten in der Nordost-Ecke des Stadions zum einheitlichen Sonderpreis von 25 Euro an. 15 Euro von jeder verkauften Karte gehen als Spende an die Erdbeben-Opfer in Haiti. Das teilte der Verein mit.