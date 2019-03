Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic übt Kritik an der Fußball-Ausbildung in Deutschland. Der Ex-Stürmer hält es zum Beispiel für einen Fehler, nicht mehr auf den klassischen Angreifer, dem „Neuner“, zu setzen. Der DFB stimmt zu und verspricht Besserung.

