Uli Hoeneß ist endgültig wieder ein freier Mann. Das Landgericht Augsburg hat im Steuerstrafverfahren gegen den Präsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München die zur Bewährung ausgesetzte Reststrafe erlassen.

Die Entscheidung sei rechtskräftig, teilte das Gericht am 1. März mit. Zur Begründung führte die Strafvollstreckungskammer mit Sitz in Landsberg am Lech aus, „dass der Verurteilte die Ende Januar 2019 ...