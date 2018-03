Benefizspiel für Haiti: Bayern gegen Wolfsburg

Der deutsche Rekordchampion FC Bayern München und der aktuelle nationale Fußball-Meister VfL Wolfsburg wollen in einem Benefizspiel zugunsten der notleidenden Menschen nach der Erdbeben-Katastrophe auf Haiti antreten.

Das kündigte Nationalspieler und Bayern-Stürmer Miroslav Klose in der ZDF-Spendengala an. Das Match soll innerhalb der nächsten sechs Monate in der Wolfsburger Volkswagen-Arena stattfinden. «Wir alle wollen helfen. Daher werden wir unsere Mannschaft kostenfrei zur Verfügung stellen», sagte Bayerns Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge auf der Homepage des FCB. «Wir hoffen, mit den Erlösen aus diesem Spiel möglichst vielen Kindern und Menschen in Haiti helfen zu können.»

Die Sponsoren der beiden Clubs, die die Partie organisieren, Volkswagen und Audi, garantierten bereits die Spendensumme von einer Million Euro. «Wir alle haben die schlimmen Bilder aus Haiti gesehen, es hat uns tief getroffen und es war sofort klar, dass wir helfen werden», sagte Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Mitglied im Aufsichtsrat des FC Bayern. VW und Audi würden ihre sportlichen Zugpferde zu einem Freundschaftsspiel zusammenbringen. Alle weiteren Einnahmen der Partie werden ebenfalls gespendet.