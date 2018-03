Bayerns Mittelfeldchef Schweinsteiger vor Comeback

Bastian Schweinsteiger steht beim FC Bayern vor einem baldigen Comeback. Der 28-Jährige werde am Mittwoch im Test beim Regionalligisten SV Seligenporten «höchstwahrscheinlich» zum Einsatz kommen, sagte Trainer Jupp Heynckes auf der Internetseite des Münchner Rekordmeisters.

Bastian Schweinsteiger (l) will bald wieder mit Franck Ribéry und Co. bei den Bayern auflaufen.

Foto: Andreas Gebert – DPA

Die Partie ist die letzte Bewährungsprobe vor dem DFB-Pokal-Spiel bei Jahn Regensburg Anfang kommender Woche. Am Montag absolvierte der bayerische Mittelfeldchef nach neuerlichen Problemen am Sprunggelenk zusammen mit dem zuletzt ebenfalls angeschlagenen Claudio Pizarro eine rund einstündige Laufeinheit. «Bastian ist im Moment beschwerdefrei und wird in Ruhe aufgebaut», sagte Coach Heynckes. Noch ohne ihren Vizekapitän hatten die Bayern am Sonntag gegen Borussia Dortmund den Supercup gewonnen.