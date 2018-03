Bayerns Contento muss zehn Tage pausieren

Der FC Bayern München hat in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison einen weiteren verletzten Abwehrspieler zu beklagen. Nach David Alaba (Ermüdungsbruch) und Rafinha (Bänderriss) muss nun auch Diego Contento pausieren.

Bayern im Pech: Nun ist auch noch Diego Contento verletzt.

Foto: Marcus Brandt – DPA

Bei dem 22 Jahre alten Fußball-Profi wurde «eine Stressreaktion im linken Fuß in Form eines kleinen Haarrisses diagnostiziert». Das teilte der deutsche Rekordmeister auf seiner Internetseite mit. Contento fehlte wegen der Blessur bereits am Mittwochabend beim Testspiel in Kaiserslautern (3:2). Insgesamt muss Contento nach Bayern-Angaben zehn Tage pausieren und den Fuß ruhig stellen. Nach einer erneuten Untersuchung werde dann entschieden, «wie es für den Abwehrspieler weitergeht», hieß es auf der Bayern-Homepage.