Der FC Bayern will sich mit einem Sieg beim SC Freiburg für das Bundesliga-Highlight gegen Borussia Dortmund in Stellung bringen.

„Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen und dann hat Deutschland das, was man sich immer erhofft: einen Clásico auf Augenhöhe“, sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag ...