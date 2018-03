Bayern beschließen China-Trip mit 2:1 gegen Wolfsburg

Der FC Bayern hat seinen strapaziösen China-Trip mit einem verheißungsvollen Prestigeerfolg gegen den VfL Wolfsburg abgeschlossen.

Die Truppe von Jupp Heynckes besiegte in China den VfL Wolfsburg.

Foto: Frank Leonhardt – DPA

Einen Monat vor dem Bundesligastart gewann der deutsche Fußball-Rekordmeister im schwül-heißen Guangzhou gegen das Team von Geburtstagskind Felix Magath, der 59 Jahre alt wurde, verdient mit 2:1 (2:0).

Die Tore für die Münchner erzielten vor rund 35 000 Zuschauern im Olympic Stadium der Ex-Wolfsburger Mario Mandzukic, der nach Foul an Thomas Müller in der 29. Minute vom Elfmeterpunkt traf, sowie Arjen Robben (39.). Der Niederländer vollendete einen Schnellangriff nach einem wunderbaren Pass von Franck Ribéry mit einem gefühlvollen Lupfer über VfL-Torwart Marwin Hitz hinweg (39.). Der eingewechselte Nationalspieler Mario Gomez hatte Pech mit einem Lattenschuss (78.). In der Nachspielzeit konnte Neuzugang Vaclav Pilar für den VfL noch verkürzen (90.+1).

«Ich denke, dass man, wenn man die ganze Woche betrachtet, sehr zufrieden sein kann. Wir haben zwei sehr intensive Spiele bestritten und auch gut trainiert», bilanzierte Trainer Jupp Heynckes.

Für die Bayern stand nach dem auch sportlich erfolgreichen Abschluss ihres China-Trips der zwölfstündige Rückflug nach München an. Auf die Wolfsburger Profis kommen dagegen am Wochenende noch zwei weitere Testspiele in Changchun und Shanghai gegen einheimische Teams zu. Dem Team von Magath mangelte es gegen die Bayern erwartungsgemäß noch an der Abstimmung in der mit den Zugängen Fagner, Naldo und Emanuel Pogatetz gleich auf drei Positionen neubesetzten Abwehrreihe. In der Schlussphase kam beim VfL auch Rückkehrer Diego nach mehr als einem Jahr wieder zu einem Kurzeinsatz im VfL-Dress. Der engagierte Brasilianer leitete mit einem feinen Pass das Tor von Pilar ein.

«Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Reise war», bilanzierte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf der Internetseite des FC Bayern den anstrengenden Werbetrip der Münchner in das bevölkerungsreichste Land der Erde. Nach der Rückkehr will Trainer Jupp Heynckes die Saison-Vorbereitung weiter vorantreiben. Dann sollen auch die nicht nach China mitgereisten Nationalspieler Philipp Lahm und über kurz oder lang auch Bastian Schweinsteiger ins Teamtraining einsteigen. «Wir werden attackieren und die Spitze wieder angreifen», kündigte Heynckes im «Kicker» an.

Dazu zählt für den 67 Jahre alten Chefcoach auch weiterhin die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers. Javi Martinez und der Leverkusener Lars Bender bleiben Münchner Objekte der Begierde.

Das vorhandene Personal konnte Heynckes' Marschroute beim Härtetest gegen den Liga-Konkurrenten aus Wolfsburg mit Taten unterfüttern. Anders als beim 6:0 im ersten Test gegen Beijing Guoan wurde das Münchner Team mehr gefordert – körperlich und spielerisch.

Der Ex-Bayer Ivica Olic hätte die Wolfsburger mit einem Kopfball sogar in Führung bringen können (2.). Höhepunkt des Spiels war das Tor von Robben. Nach zahlreichen Wechseln ging der Spielfluss nach der Pause verloren, auch das Klima machte den Akteuren zu schaffen. Dennoch war Heynckes zufrieden: «Alle Spieler haben sich unter extremen klimatischen Verhältnissen reingekniet», sagte der Coach.