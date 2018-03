Bayer verpatzt Generalprobe in Liverpool

Aus unserem Archiv

Liverpool

Bayer Leverkusen hat seine Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der neuen Fußball-Saison verpatzt. as Team von Trainer Sascha Lewandowski und Teamchef Sami Hyypiä, der viele Jahre an der Anfield Road spielte, verlor das letzte Testspiel beim FC Liverpool mit 1:3 (0:2).