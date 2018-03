Bayer Leverkusen besiegt FSV Frankfurt in Test mit 7:1

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich in einem Testspiel 7:1 (3:1) gegen den klassentieferen FSV Frankfurt durchgesetzt.

Leverkusens Andre Schürrle traf doppelt im Testspiel gegen Frankfurt.

Foto: Marcus Brandt – DPA

Die Nationalspieler Andre Schürrle (23. Minute), Stefan Kießling (26.) und Simon Rolfes (33.) brachten die Rheinländer vor 800 Zuschauern in Königstein im Taunus noch vor der Halbzeit in Führung, Odise Roshi (36.) gelang der Anschlusstreffer für den Zweitligisten. Nach der Pause sorgten dann Junior Fernandes (47.), abermals Schürrle (57.) und Philipp Wollscheid (75./89.) für den 7:1-Endstand. Der Leverkusener Sydney Sam verschoss in der 73. Minute einen Foulelfmeter.