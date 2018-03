Augsburg setzt auf Ligaverbleib aus eigener Kraft

Der FC Augsburg will sich beim Endspurt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht auf Schützenhilfe verlassen.

Trainer Jos Luhukay will mit dem FCA den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

Foto: Peter Steffen – DPA

«Wir schauen nicht auf die anderen, wir müssen unsere Hausaufgaben selber machen», erklärte Trainer Jos Luhukay vor dem Auswärtsspiel bei seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegen die Augsburger als Tabellen-15. vier Punkte und 16 Tore vor dem 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg in Gladbach würde der FCA am Samstag aus eigener Kraft den Klassenverbleib sichern. Sollten die Kölner ihr Spiel beim SC Freiburg nicht gewinnen, könnte es für Augsburg aber auch unabhängig von der eigenen Partie reichen. «Wir haben noch nichts erreicht», warnte Luhukay, der den gelbgesperrten Hajime Hosogai im Mittelfeld ersetzen muss. Am letzten Spieltag empfängt der FC Augsburg im eigenen Stadion den Hamburger SV.