Aus unserem Archiv

Friedrichshafen (dpa) – Der FC Augsburg hat ein Testspiel gegen Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen mit 2:0 (2:0) gewonnen. Vor 2500 Zuschauern in Friedrichshafen brachte Arisitde Bancè die Augsburger schon nach 50 Sekunden per Kopfball in Führung.