Aubameyang steht wieder im BVB-Kader

Pierre-Emerick Aubameyang kehrt trotz anhaltender Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Arsenal zurück in den Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund.

BVB-Trainer Peter Stöger setzt wieder auf Pierre-Emerick Aubameyang.

Foto: Thomas Frey – dpa

Trainer Peter Stöger berief den wechselwilligen 28 Jahre alten Torjäger für das Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) in das Aufgebot. „Auba hat eine sehr gute, sehr konzentrierte und professionelle Trainingswoche hinter sich und hat immer den Eindruck vermittelt, dass er gegen Freiburg alles für den BVB geben will. Und weil das so ist, möchten wir seine Qualität natürlich gern nutzen“, sagte Stöger nach dem Abschlusstraining.

Aubameyang war in den beiden bisherigen Rückrundenspielen gegen Wolfsburg und bei Hertha BSC nicht berücksichtigt worden.