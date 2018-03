Allianz Arena zum 100. Mal ausverkauft

Jubiläum für die Münchner Allianz Arena: Beim Heimspiel des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 wird das Weltmeisterschafts-Stadion zum 100. Mal seit der Eröffnung im Jahr 2005 in einem Spiel des Fußball-Rekordmeisters ausverkauft sein.

Bisher fanden im Münchner Norden 119 Spiele statt, 99 davon waren ausverkauft. Insgesamt besuchten 7,889 Millionen Zuschauer (Schnitt 66 294) in dieser Zeit die Allianz Arena. Mit einem ausverkauften Haus ist auch im DFB-Pokal-Viertelfinale am 10. Februar gegen die SpVgg Greuther Fürth zu rechen. Bereits 51 000 Karten sind für das bayerische Derby verkauft worden. Derzeit sind noch 18 000 Tickets erhältlich, teilte der FC Bayern mit. Alle weiteren Spiele in der Bundesliga und in der Champions League sind bereits ausverkauft.