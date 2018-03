96-Chef Kind: «50+1»-Klage noch in dieser Woche

Vereinschef Martin Kind von Hannover 96 will in den kommenden Tagen gegen die umstrittene «50+1»-Regel im deutschen Profi-Fußball klagen.

«Ich hoffe, dass es noch in dieser Woche passiert», sagte Kind in Hannover und bestätigte einen Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Durch die ganze Trainerdiskussion hat sich das verzögert.» Ursprünglich wollte Kind bereits Anfang des Monats das Ständige Schiedsgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) anrufen.

Kind kämpft seit Jahren um die Zulassung von Investoren in der Bundesliga, sein Antrag auf Änderung der «50+1»-Regel war aber Anfang November 2009 auf der Ligaversammlung mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Die Klausel verhindert, dass Investoren wie etwa in England mehr als 50 Prozent der Club-Anteile erwerben können. Kind strebt eine Modifizierung an und erhofft sich Unterstützung vom Ständigen Schiedsgericht von DFB und DFL unter Vorsitz von Udo Steiner (Regensburg). Steiner war früher Richter am Bundesverfassungsgericht. Bei einem negativen Bescheid könnte der Verein noch vor dem Europäischen Gerichtshof klagen.