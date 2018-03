3:3 in Swansea – Turbulenter Test für VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat eine turbulente Generalprobe für die neue Fußball-Saison hingelegt. Der Bundesligist erreichte nach einem wechselhaften Spielverlauf noch ein 3:3 (2:0) beim Premier-League-Club Swansea City.

Martin Harnik schoss die Stuttgarter in Führung.

Foto: Uli Deck – DPA

Martin Harnik mit einem Fallrückzieher (18. Minute) und Vedad Ibisevic (37.) brachten den VfB zunächst mit 2:0 in Führung. Nach der Pause trafen dann aber zweimal Danny Graham (52./72.) und Cristian Molinaro (73.) per Eigentor für die vom ehemaligen Weltklassestürmer Michael Laudrup trainierten Waliser. Raphael Holzhauser gelang in der 79. Minute noch der Ausgleich für die Stuttgarter.