1. FC Nürnberg startet Trainingslager im Ötztal

Mit 23 Fußball-Profis hat Bundesligist 1. FC Nürnberg sein einwöchiges Trainingslager im österreichischen Längenfeld gestartet.

Nürnbergs Coach Dieter Hecking geht mit seinem Team ins Trainingslager.

Foto: Uwe Anspach – DPA

Einen Tag nach dem mäßigen 2:2-Unentschieden im Testspiel beim Zweitligisten FC Ingolstadt bat «Club»-Trainer Dieter Hecking am Samstagvormittag seine Spieler zu einer schweißtreibenden Einheit im Ötztal. «Jetzt beginnt die heiße Phase», sagte Hecking vier Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt beim Hamburger SV. Lediglich Sürmer Markus Mendler (Außenmeniskusriss) und Mittelfeldspieler Adam Hlousek (Reha nach Kreuzbandriss) blieben in Nürnberg.

Nach den umfangreichen Trainingseinheiten zur Grundlagen-Ausdauer soll nun die Intensität erhöht werden, um Schnelligkeit und Spritzigkeit bei den FCN-Kickern zu fördern. Am Montagabend misst sich der «Club» in Jenbach mit dem türkischen Erstligisten Sivasspor Kulübü, ehe am Freitagabend ein Testspiel gegen den heimischen SV Längenfeld ansteht. Die Rückreise nach Nürnberg ist für Samstag geplant.