Zweites Auswärtsspiel der Saison, zweiter Sieg: Der FSV Mainz 05 nutzt die Abwehrschwächen von Borussia Mönchengladbach und geht mit einem 4:3 in die Länderspielpause.
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Um einen Einblick in seine Gefühlswelt zu geben, brauchte Urs Fischer am Samstag nur drei Worte: „Ich freue mich“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 in der Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach. Das Ergebnis, mit 4:3 der zweite Saison- und Auswärtssieg, war selbstverständlich ein wesentlicher Grund seiner Freude.