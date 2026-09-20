Mit Sieg in die Pause
Drei Punkte, die Mainz guttun¶
Die Spieler des FSV Mainz mit (von links) Sheraldo Becker, Phillip Tietz und Kacper Potulski jubeln nach dem Abpfiff über den S
Die Spieler des FSV Mainz mit (von links) Sheraldo Becker, Phillip Tietz und Kacper Potulski jubeln nach dem Abpfiff über den Sieg.
Federico Gambarini. Federico Gambarini/dpa

Zweites Auswärtsspiel der Saison, zweiter Sieg: Der FSV Mainz 05 nutzt die Abwehrschwächen von Borussia Mönchengladbach und geht mit einem 4:3 in die Länderspielpause.

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Um einen Einblick in seine Gefühlswelt zu geben, brauchte Urs Fischer am Samstag nur drei Worte: „Ich freue mich“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 in der Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach. Das Ergebnis, mit 4:3 der zweite Saison- und Auswärtssieg, war selbstverständlich ein wesentlicher Grund seiner Freude.
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