Mit Sieg in die Pause Drei Punkte, die Mainz guttun¶ Peter H. Eisenhuth 20.09.2026, 13:15 Uhr

i Die Spieler des FSV Mainz mit (von links) Sheraldo Becker, Phillip Tietz und Kacper Potulski jubeln nach dem Abpfiff über den Sieg. Federico Gambarini. Federico Gambarini/dpa

Zweites Auswärtsspiel der Saison, zweiter Sieg: Der FSV Mainz 05 nutzt die Abwehrschwächen von Borussia Mönchengladbach und geht mit einem 4:3 in die Länderspielpause.

Um einen Einblick in seine Gefühlswelt zu geben, brauchte Urs Fischer am Samstag nur drei Worte: „Ich freue mich“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 in der Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach. Das Ergebnis, mit 4:3 der zweite Saison- und Auswärtssieg, war selbstverständlich ein wesentlicher Grund seiner Freude.







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