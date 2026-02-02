Gleich zu drei Vergleichen zwischen Oberliga und Rheinlandliga kommt es am Mittwochabend. Anschließend geht das große Testen weiter – am Samstag sind dann fast alle Mannschaften im Einsatz, der härteste Brocken wartet da auf den FV Engers.
Der Testspielreigen in der Oberliga und Rheinlandliga geht auch in dieser Woche weiter. Wir haben alle Tests zusammengefasst.OberligaBereits am Mittwoch, 4. Februar, kommt es zu drei Oberliga-Rheinlandliga-Vergleichen: In Nentershausen empfangen die Sportfreunde Eisbachtal um 19.