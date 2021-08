Regensburg im Pokal souverän weiter – 3:0-Sieg bei Koblenz

Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gewann mit 3:0 (2:0) bei Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz und hat damit seine ersten drei Pflichtspiele in dieser Saison für sich entschieden. Jan-Niklas Beste (27. Minute), Andreas Albers (31.) und Max Besuschkow (68.) erzielten die Tore der Oberpfälzer, die ihre Auftakthürde anders als viele andere Zweitligisten souverän meisterten.

In der Liga befindet sich Regensburg nach zwei Zu-Null-Siegen in Darmstadt (2:0) und gegen Sandhausen (3:0) derzeit auf einem Aufstiegsplatz. Am kommenden Samstag (13.30 Uhr) geht es zum bisher noch punktlosen Tabellenletzten Holstein Kiel. Für Koblenz beginnt am Samstag (14.00 Uhr) die Regionalliga-Saison mit einer Partie gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart.

