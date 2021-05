Rechtzeitig für Berlin: BVB-Torjäger Haaland vor Comeback

Nach gut zweiwöchiger Zwangspause nahm der 20 Jahre alte Norweger am Dienstag erstmals wieder am Teamtraining des Fußball-Bundesligisten teil. Bereits am eigentlich trainingsfreien Montag hatte er eine individuelle Einheit absolviert. Damit dürfte der beste Dortmunder Torschütze dieser Saison zum Kader gehören, der am Mittwochnachmittag zum Endspiel nach Berlin fliegt.

Haaland hatte sich am 24. April beim 2:0 der Borussia in Wolfsburg eine Prellung im Oberschenkel zugezogen und deshalb im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) und im Bundesliga-Spiel gegen Leipzig (3:2) gefehlt.

