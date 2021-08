Berufungsverhandlung im Fall Wolfsburg am Donnerstag

Die Entscheidung über den letzten Teilnehmer an der zweiten Runde des DFB-Pokals fällt am Donnerstag.

Dann findet vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes die mündliche Verhandlung über die Berufung des VfL Wolfsburg gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts statt. In erster Instanz war der Bundesligist aus dem Wettbewerb ausgeschlossen worden, weil er im Erstrundenspiel beim Regionalligisten Preußen Münster einen Wechselfehler begangen hatte.

Der 3:1-Sieg der Niedersachsen nach Verlängerung war daher in eine 0:2-Niederlage für die Wolfsburger umgewandelt worden. Dagegen hatte der VfL Berufung eingelegt. Die Auslosung der Zweitrunden-Partien soll am Sonntag in der ARD-Sportschau stattfinden. Die Spiele sind für den 26./27. Oktober angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-940448/2