Vier Bayern-Fans in Neapel leicht verletzt

Am Rande des Champions-League-Spiels der Münchner beim SSC Neapel (1:1) sind in der süditalienischen Hafenstadt vier Bayern-Fans mit Messern angegriffen und leicht verletzt worden.

Fans des FC Bayern im Stadion von Neapel.

Foto: Andreas Gebert – DPA

Wie italienische Medien am Mittwoch berichteten, wurden zwei deutsche Fans am Vorabend der Partie in der Innenstadt attackiert. Die beiden anderen Bayern-Anhänger waren unmittelbar vor dem Spiel in der Nähe des Stadions «San Paolo» verletzt worden. «Die Vorfälle hatten nichts mit dem Fußball zu tun», sagte der deutsche Generalkonsul Christian Much der «Gazzetta dello Sport».