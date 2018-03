Pressestimmen zu Real Madrid – Bayern München

Der FC Bayern steht nach seinem Triumph im Elfmeter-Drama bei Real Madrid im Finale der Champions League. Die Nachrichtenagentur dpa hat die Internationalen Pressestimmen zum Spiel gesammelt:

Die Bayern-Profis jubeln nach ihrem Sieg im Elfmeter-Krimi. Von der Presse gab es viel Lob.

Foto: Andreas Gebert – DPA

SPANIEN:

«El País»: «Der FC Bayern lässt sich von Real nicht einschüchtern. Das Mourinho-Team beschränkte sich zu früh darauf, seinen Vorsprung zu verteidigen.»

«El Mundo»: «Tragödie im Bernabéu-Stadion: Der FC Bayern zieht 'in extremis' ins Finale ein. Zwei Elfmeter-Paraden von Iker Casillas reichen nicht aus.»

«ABC»: «Die Lotterie des Elfmeterschießens und der Schiedsrichter bringen ein großes Real zu Fall. Der Unparteiische versagte den Madrilenen in der Verlängerung beim Foul von Neuer an Granero einen Strafstoß.»

«Marca»: «Beim 2:0 nach 15 Minuten schien das Finale ganz nah, aber dann war es so fern. Real vergibt eine historische Chance zum Einzug ins Endspiel. Der zehnte Europacupsieg ist vertagt.»

«As»: «Wir sind wie versteinert. Cristiano, Kaká und Ramos wandeln auf den Spuren von Messi und verschießen ihre Elfmeter.»

ITALIEN:

«La Gazzetta dello Sport»: «Ciao Mou. Bayern hat seine Rechnung beglichen. So ähnlich muss für Real das Ende der Welt sein. Neuer hat sensationell gehalten.»

«Tuttosport»: «Die Bayern ziehen ins Finale ein. Nach Messi ist auch Ronaldo draußen.»

«Corriere dello Sport»: «Mourinho geht in die Knie, Bayern zieht ins Finale ein.»

«La Repubblica»: «Auch Ronaldo patzt. Bayern spielt das Finale zu Hause gegen Chelsea.»

«Corriere della Sera»: «Mourinho und Real gehen in die Knie. Bayern trifft im Finale auf Chelsea. Was für ein Absturz für Real.»

«La Stampa»: «Adios Real!»

ENGLAND:

«The Guardian»: «Die Bayern haben das finale Wort. Mourinhos Madrid verliert im Elfmeterschießen.»

«The Daily Telegraph»: «Mourinhos Traum stirbt. Schweinsteiger sichert Bayerns Sieg im Elfmeterschießen über Real, um das Finale in München gegen Chelsea perfekt zu machen.»

«Daily Mirror»: «Special One rausgekickt von den Bayern. José Mourinho hat den Champions-League-Showdown nach einem Elfmeterschießen zum Nägelkauen verpasst.»

«The Times»: «Man darf die Deutschen nie abschreiben. Chelsea wird das sicher nicht tun, nachdem Bayern München sich das Recht erkämpft hat, gegen den Londoner Club auf heimischem Boden am 19. Mai anzutreten – nach einer bemerkenswerten Demonstration technischer, physischer und mentaler Stärke gegen die Giganten aus Madrid.»

USA:

«New York Times»: «Der spanische Riese weint. Die unerschütterlichen Bayern auf dem Weg zum fünften Titel.»

SERBIEN:

«E-Novine»: «Auf Wiedersehen Real. Nach Barcelona hat auch der andere spanische Riese sein Ziel knapp verpasst.»

FRANKREICH:

«L'Équipe»: «Überraschung, Überraschung. 24 Stunden nach der Niederlage von Barça ist auch Real Madrid aus der Champions League ausgeschieden. Das ist ein neuer Schlag für den spanischen Fußball. (...) Das Oktoberfest in München wird in diesem Jahr im Mai stattfinden. (...) Was für ein Abend.»

«Le Parisien»: «Das Bild wird in Erinnerung bleiben. Mourinho auf den Knien. Und Real Madrid mit ihm.»

«Le Figaro»: «Die Bayern haben ihr Finale. Nach dem überraschenden Ausscheiden von Barcelona folgte gestern das von Real Madrid. Die Münchner ließen sich nicht von dem Doppelschlag zu Beginn des Halbfinalrückspiels einschüchtern.»

GRIECHENLAND:

«Ta Nea»: «Deutscher Schuldenschnitt – Neuer stoppt die superteuren Spieler von Real. Millionenschwere Profis abgewertet.»

«Kathimerini»: «....und am Ende gewinnen die Deutschen.»

«Goal»: «Es wird wohl der fünfte Stern für die Bayern-Champions kommen. Bayern-Mannschaft aus Stahl.»

«To Fos»: «Trauerstimmung bei Real. Stählerne Bayern verdient ins Endspiel.»

PORTUGAL:

«O Jogo»: «Wie schon beim Hinspiel in München hat Bayern eine große Seele gezeigt und sich nach dem 2:0 für Real das Tor verdient, das den Gesamtausgleich bedeutete. Am Ende war das Team von Jupp Heynckes leistungsstärker. Und der Trainer konnte seine persönliche Rache genießen, da Real Madrid ihn 1998 ja gefeuert hatte, nachdem der Club jenen europäischen Titel gewonnen hatte, der ihm zuvor 32 Jahre lang entwischt war.»

«Público»: «Real Madrid lag vor eigenem Publikum nach den beiden Toren von Cristiano Ronaldo in der ersten Viertelstunde die Welt zu Füßen, aber dann gab es eine überraschende Reaktion von Bayern München (...) Und was für Real wie eine ruhige Nacht begann wurde zum Alptraum. Robben, Gómez und Ribéry bereiteten einem Stadion voller Zuschauer Kopfschmerzen.»

ÖSTERREICH:

«Presse»: «Bayern erreichen das Finale dahoam – Real Madrid und Bayern München machten im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales Überstunden. Dafür bot der Schlager Tore, Dramen, Verlängerung, mehrere Elfmeter und letztlich mit Bayern einen Sieger, der am 19. Mai im Endspiel gegen Chelsea als klarer Favorit gilt.»

«Standard»: «Heimfinale für Bayern, aber nicht für Alaba.»

«Kurier»: «Bayern erkämpft das Heim-Finale – Spannung pur im Bernabeu-Stadion.»

«Krone»: «Bitter! Elferheld Alaba ist für Heimfinale gesperrt.»

«Österreich»: «Unfassbare Fußball-Nacht – Bayern siegen im Elfer-Krimi»