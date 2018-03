Otelul Galati: Metaller freuen sich auf ManUnited

Die Fans von Otelul Galati sind recht eigen. Sie lieben ihr Team nicht bedingungslos und blind. Spielt der Club schlecht, wird er selbst bei einem Sieg ausgebuht.

Die Spieler von Otelul Galati wollen den Favoriten Manchester United ärgern.

Foto: Georgios Kefalas. – DPA

«Sie sollten lieber gar nicht ins Stadion kommen. Wenn sie ein Spektakel wollen, sollen sie in die Oper gehen», schimpfte kürzlich Galati-Coach Dorinel Munteanu. Ein Spektakel können die rumänischen Fans und der ehemalige Bundesliga-Profi auf der Trainerbank an diesem Dienstag erwarten – allerdings eher vom gastierenden Millionen-Ensemble.

«Unsere europäische Saison ist bisher sicher nicht so verlaufen wie erhofft», sagte ManUnited-Trainer Sir Alex Ferguson vor dem Flug nach Bukarest, wo Galati zu seinen Champions-League-Heimspielen antritt. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt «müssen wir jetzt beide Spiele gegen Galati gewinnen», forderte Ferguson unmissverständlich.

Für den englischen Champion Manchester United ist der Flug zum Königsklassen-Debütanten eine lästige Dienstreise und ein «Trip ins Ungewisse», wie es die BBC formulierte. Noch hat der Überraschungs-Meister aus Rumänien in der Champions League keinen Punkt geholt und in der nationalen Liga dümpelt der Club nach dem jüngsten 1:1 gegen Astra Ploiesti im Mittelfeld herum.

«Dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben, bedeutet uns sehr viel. Aber unsere Arbeit fängt erst an. Jetzt kommt die wahre Prüfung für die Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlichen und die ganze Stadt. Unser Ziel ist es, Rumänien stolz zu machen und internationalen Respekt für Galati zu erwerben», sagte Munteanu. Seit 2009 trainiert der ehemalige Kölner und Wolfsburger Otelul.

Der erst 1964 gegründete Verein ist seit jeher im Eigentum des in Galati ansässigen größten Stahlwerks des Landes, wie es auch der Vereinsname verrät. «Otelul» bedeutet im Rumänischen «Stahl». Während des Kommunismus schwankte der Club lange zwischen C- und B-Liga hin und her, bevor er es 1986 in die höchste Spielklasse schaffte.

Schon zwei Jahre später, am 7. September 1988, folgte der erste internationale Erfolg mit einem 1:0-Sieg gegen Juventus Turin im UEFA-Cup. Die Euphorie währte aber nur kurz, denn die Italiener gewannen das Rückspiel mit 5:0.

Die letzte «Wiedergeburt» feierte der Verein kurz nach der Jahrtausendwende, als das Stahlwerk privatisiert wurde. Der derzeitige Besitzer, der multinationale Stahlgigant Arcelor Mittal, erwies sich als finanzkräftig genug, um auch ausländische Profis in die triste Industriestadt an der Grenze zur Republik Moldau zu locken. Der Argentinier Gabriel Alejandro Viglianti und der Peruaner Daniel Chavez Castillo prägen das Spiel im Mittelfeld – No-Names im Vergleich zu den Herren Rooney, Giggs, Evra oder Nani.