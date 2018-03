Fünfjahreswertung: Spanien jagt Spitzenreiter England

Spanien ist in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union Spitzenreiter England dicht auf den Fersen.

Auch durch den Sieg von Athletic Bilbao sind die Spanier in der Fünfjahreswertung gut platziert.

Foto: Luis Tejido – DPA

Durch den Einzug von Atletico Madrid und Athletic Bilbao ins Endspiel der Europa League verkürzte das Land des Weltmeisters (83,898 Punkte) seinen Rückstand auf die Engländer (84,285) in dem UEFA-Ranking auf 0,387 Punkte. Die Bundesliga festigte mit 75,019 Zählern ihre Position als Nummer drei. Der Vorsprung auf die viertplatzierten Italiener beträgt inzwischen mehr als 15 Punkte.

In der aktuellen Saison ist Spanien mit 20,571 Punkten klar die Nummer eins vor England (15,125) und Deutschland (15,083). In der kommenden Spielzeit wird es auf jeden Fall einen Führungswechsel geben, weil England dann seine 17,875 Punkte aus der Saison 2007/08 verliert. Spanien werden für diese Spielzeit nur 13,875 Zähler abgezogen.

England führt die Rangliste, die maßgebend für die Verteilung der Startplätze in der Champions League und der Europa League ist, seit Mai 2008 an. Nur die ersten Drei des Rankings stellen drei fixe Starter in der Königsklasse, ein weiteres Team kann über die Qualifikation ebenfalls den Sprung in die Gruppenphase der Champions League schaffen.