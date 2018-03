Ex-Coach van Gaal drückt Bayern gegen Real die Daumen

Louis van Gaal sitzt heute Abend als Bayern-Fan vor dem Fernseher. «Ich gucke als Anhänger von Bayern zu, weil die Basis immer noch aus neun Spielern besteht, die unter mir gespielt haben», sagte van Gaal dem «Algemeen Dagblad».

Ex-Trainer Louis van Gaal wird die Bayern vor dem Fernseher anfeuern.

Die Münchner gastieren am Abend im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid. Dabei müssen sie ein 2:1 aus dem Hinspiel verteidigen. «Nur hinten sind zwei neue Spieler dabei. Jérome Boateng und Manuel Neuer haben nicht unter mir gespielt», sagte van Gaal.

Insgesamt zog der Niederländer, der im vergangenen Jahr in München entlassen worden war, ein positives Fazit seiner Zeit bei den Bayern. «Wir sind national und international weit gekommen», sagte van Gaal. In seinem ersten Jahr an der Säbener Straße hatte van Gaal mit den Bayern 2010 die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen. Zudem führte er die Münchner ins Finale der Champions League, das gegen Inter Mailand allerdings mit 0:2 verloren ging.

In seiner zweiten Spielzeit hatte es dagegen immer wieder Spannungen gegeben. Mitte April 2011 wurde van Gaal schließlich entlassen. Allerdings bezieht er noch bis zum Ende dieser Saison Gehalt vom FC Bayern.