Die Reaktionen zur Achtelfinal-Auslosung in der Champions League:

Hans-Joachim Watzke sieht für Borussia Dortmund eine gute Chance.

Foto: Bernd Thissen – dpa

Hans Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund):

„Benfica ist ein großer Name im internationalen Fußball und die stärkste Mannschaft in Portugal. Aber wir haben natürlich eine gute Chance zu bestehen. Wir haben lange nicht gegen Benfica gespielt. Für unsere Fans ist das eine tolle Reise.“

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund):

„Benfica ist mit Abstand der größte Club in Portugal, aktueller Meister und gerade wieder Spitzenreiter. Ein Top-Club, der mit seiner Wucht enorme Dynamik entfachen kann. Dieses Los ist ein sehr attraktives.“

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund):

„In Benfica Lissabon haben wir nach Porto und Sporting innerhalb von zwei Jahren die dritte große Mannschaft aus Portugal zugelost bekommen. Wir freuen uns auf spannende und emotionale Spiele gegen den portugiesischen Rekordmeister und aktuellen Tabellenführer.“

Marcel Schmelzer (Kapitän Borussia Dortmund):

„Porto, Sporting, nun Benfica – dieses Los vervollständigt unsere Reihe großer portugiesischer Gegner. Die Partie weckt Erinnerungen an unsere leider kürzlich verstorbene BVB-Legende Aki Schmidt und den Borussen-Triumph gegen Benfica im Jahrhundertspiel von 1963. Mit dem aktuellen Team führt Benfica die portugiesische Liga an. Das wird eine schwere Aufgabe für uns.“

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef FC Bayern München):

„Es war eine spannende Auslosung mit einigen Kracher-Begegnungen. Wir haben mit Arsenal ein Los bekommen, mit dem wir viel Erfahrung haben. Das ist eine gute Mannschaft. Sie sind Zweiter in England und leicht in einem Hoch. Das werden schwere Partien, in denen wir gut und konzentriert spielen müssen, um unser Ziel Viertelfinale zu erreichen.“

CarloAncelotti(Trainer FC Bayern München):

„Das werden zwei sehr interessante Spiele, auf die ich mich jetzt schon freue. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft und hoffe, dass wir das Viertelfinale erreichen. Dazu müssen wir uns im Hinspiel in der Allianz Arena aber eine gute Ausgangslage für das Spiel in London schaffen. Arsenal hat derzeit eine sehr gute Mannschaft und einen Trainer, den ich schätze. Die Londoner stehen in der Premier League aktuell prima da und haben in dieser Saison bislang nur einmal verloren in der Liga. Es wird schwierig, aber ich bin zuversichtlich.“

Manuel Neuer (Torwart FC Bayern München):

„Das ist eine interessante und schwierige Aufgabe. Wir kennen Arsenal sehr gut aus den vergangenen Jahren, wir haben ja öfters gegen sie gespielt, zwei Mal auch schon im Achtelfinale. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht und uns durchgesetzt. Arsenal ist eine spielstarke Mannschaft und ich schätze sie aktuell stärker ein als in den Jahren zuvor. Eine schöne Sache, dass wir mit Mesut und Shkodran Kollegen aus der Nationalmannschaft treffen werden.“

MatsHummels(Spieler FC Bayern München):

„Ich habe ja schon oft mit dem BVB gegen Arsenal gespielt, man kennt sich also. Ich freue mich auf zwei spannende Partien und muss sagen: Arsenal ist ein sehr attraktives Los für den FC Bayern und seine Fans. Vor allem freue ich mich auf das Treffen mit meinem aktuellen Nationalmannschaftskollegen Özil und Mustafi und natürlich mit Per Mertesacker.“

Thomas Müller (Spieler FC Bayern München):

„Keine Frage, Arsenal ist ein schwierige Aufgabe. Da treffen zwei europäische Top-Clubs aufeinander, aber am Ende wird sich hoffentlich der FC Bayern durchsetzen. Vor allem freue ich mich auf das Duell mit Mesut Özil.“

Jérôme Boateng (Spieler FC Bayern München):

„Arsenal ist ein sehr guter Gegner, das werden zwei ganz packende Spiele, auf die sich die Fans freuen dürfen. Wir haben ja mit Arsenal schon einige Erfahrungen in der Champions League gemacht, und ich meine fast nur positive. Daran gilt es jetzt anzuknüpfen.“

Philipp Lahm (Kapitän FC Bayern München):

„Schwieriges Los, zumal Arsenal aktuell gut drauf ist. Ich freue mich auf meine ehemaligen Kollegen aus der Nationalmannschaft!“

Robert Lewandowski (Spieler FC Bayern München):

„Wir müssen uns auf große Spiele in der Champions League vorbereiten.“

Michael Schade (Geschäftsführer Bayer Leverkusen):

„Natürlich ist das eine große Herausforderung. Wir haben noch eine Rechnung offen. Vor zwei Jahren sind wir nach zwei tollen Spielen auf Augenhöhe unglücklich ausgeschieden.“