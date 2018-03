Chelsea: Doppelte Chance auf Champions League

Ein Champions-League-Triumph des FC Chelsea im Finale am 19. Mai gegen Bayern München hätte für weitere Clubs aus der englischen Premier League Auswirkungen.

Frank Lampard und Co. haben gleich zweimal die Chance sich für die Champions League zu qualifizieren.

Foto: Andreu Dalmau – DPA

In diesem Fall hätten die in der Meisterschaft zur Zeit nur auf Rang sechs platzierten Londoner die erneute Teilnahme an der Königsklasse sicher und würden den dritten festen Startplatz der Engländer bekommen. Der im Moment drittplatzierte FC Arsenal müsste sich dann in der Qualifikation einen Platz in der europäischen Meisterliga erkämpfen. Der Liga-Vierte muss in diesem Fall in der Europa League antreten.

Hoffnungen auf Rang drei können sich im Saisonendspurt neben Arsenal auch noch Newcastle United, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea machen, der somit sogar eine doppelte Chance auf die Champions League besitzt. Dem Spitzen-Duo Manchester United und Manchester City, das die Meisterschaft unter sich ausmacht, ist drei Spieltage vor Saisonende der direkte Wiedereinzug in Europas Elite-Liga nicht mehr zu nehmen.