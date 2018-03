BVB bangt um Barrios – Owomoyela fällt aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus auf Patrick Owomoyela verzichten.

Patrick Owomoyela wird den Dortmundern rund zwei Wochen fehlen.

Foto: Carmen Jaspersen. – DPA

Wie der Club mitteilte, hat sich der Rechtsverteidiger bei seinem Comeback in Bremen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und wird zwei Wochen ausfallen. Zudem bangt der deutsche Meister in Piräus um den Einsatz von Lucas Barrios. Der Torjäger hat sich im Training eine Muskelverhärtung und eine Wirbelblockade zugezogen. Dies ergab eine Kernspinuntersuchung am Montag. Ob der BVB-Stürmer die Reise nach Griechenland antreten kann, entscheidet sich erst kurzfristig.

Die Tour nach Piräus kann für die Dortmunder Delegation wegen des geplanten Generalstreiks in Griechenland zu einer Abenteuerreise werden, da noch unklar ist, ob die Mannschaft wie geplant am Donnerstagvormittag die Rückreise antreten kann. «Wir haben für alle Fälle einen Plan B und einen Plan C in der Tasche», sagte BVB-Reiseorganisator Thomas Heß.