Basel mit Mühe in Champions-League-Playoffs

Der FC Basel hat mit Mühe in der Champions-League- Qualifikation die abschließenden Playoffs erreicht. Der Schweizer Fußball-Meister zitterte sich im heimischen St. Jakob-Park nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Molde FK vor einer Woche zu einem 1:1 (0:1).

Düdelingen mit Legros (l) setzte sich vorher überraschend gegen Red Bull Salzburg durch.

Foto: Daniel Krug – DPA

Dabei hielt Basels Torwart Yann Sommer in der Nachspielzeit der Drittrundenpartie einen Foulelfmeter des Norwegers Magne Hoseth. Der frühere Gladbacher David Degen (75. Minute) hatte den Rückstand durch Jo Inge Berget (32.) ausgeglichen.

Die Playoffs finden am 21./22. und 28./29. August statt. Dann steigt auch Borussia Mönchengladbach als Vierter der vergangenen Bundesligasaison in die Qualifikation ein. Auf den deutschen Vertreter warten nach Clubangaben die möglichen Gegner Sporting Braga, Dynamo Kiew, Panathinaikos Athen, FC Kopenhagen und Spartak Moskau.

Der Traum von der Champions-League-Teilnahme ist für Salzburg-Bezwinger F91 Düdelingen hingegen wie erwartet beendet. Der luxemburgische Fußball-Meister verlor nach dem 1:4 im Hinspiel auch zu Hause mit 0:1 (0:0) gegen NK Maribor und schied damit in der dritten Runde aus. Ales Mertelj (79. Minute) erzielte den Treffer für die Slowenen. Der Außenseiter aus Düdelingen hatte in der Runde zuvor sensationell RB Salzburg ausgeschaltet und will nun den Sprung in die Gruppenphase der Europa League schaffen.

Nach dem mageren 1:1 im Hinspiel setzte sich Fenerbahce Istanbul beim rumänischen Vertreter FC Vaslui am Ende locker mit 4:1 (1:1) durch. Der FC Kopenhagen düpierte den FC Brügge auswärts nach der torlosen Partie in der Vorwoche mit 3:2 (0:1).