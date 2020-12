Verzicht auf Königsklasse: Nagelsmann nimmt Werner in Schutz

Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 12:09 Uhr

„Ich kann es nicht nachvollziehen, dass er an den Pranger gestellt wird. Er ist ein großer Sportsmann, und ich kann seine Entscheidung verstehen“, sagte der Trainer von RB Leipzig. Im Zuge seines Wechsels zum FC Chelsea hatte Werner auch entschieden, auf das Blitzturnier der Königsklasse im August in Lissabon zu verzichten. „Er kommt in ein anderes Land mit einer anderen Sprache. Da ist es klar, dass er nicht mittendrin spielen und sich einem Verletzungsrisiko aussetzen will“, sagte Nagelsmann.

Leipzig könnte für das Turnier große Probleme im Angriff bekommen. Werner ist nicht mehr dabei, Yussuf Poulsen leidet an einer Syndesmose-Verletzung. Patrik Schick ist nur bis Ende Juni geliehen, und der nach Leeds verliehene Jean-Kévin Augustin würde bei einem Aufstieg von United in England bleiben. Da Neuverpflichtungen nicht eingesetzt werden dürfen, könnte RB ohne Angreifer dastehen.