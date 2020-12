PSG-Coach Tuchel rechnet nicht mit Mbappé gegen Bergamo

Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 20:33 Uhr

Er sehe nur eine „sehr, sehr kleine Chance“ darauf, dass der 21 Jahre alte Angreifer am 12. August in Lissabon spielen könne, sagte Tuchel am Donnerstag in Paris.

Mbappé hatte sich beim Pokal-Endspiel gegen AS Saint-Etienne (1:0) am vergangenen Freitag eine Verletzung am Knöchel und an den Bändern zugezogen. Als Ausfallzeit wurden voraussichtlich drei Wochen genannt. „Jeder Tag zählt, um vielleicht doch noch ein Wunder zu erzielen“, sagte Tuchel. Im Ligapokal-Finale gegen Olympique Lyon am Freitag (20.45 Uhr) muss er jedoch definitiv auf Mbappé verzichten.

