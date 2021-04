PSG: Torjäger Mbappé für Halbfinale wieder fit

Torjäger Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain ist fit für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am 28. April (21.00 Uhr/Sky und DAZN) gegen Manchester City.

Dies teilte der französische Hauptstadt-Club, der den Siegeszug von Bayern München in der Königsklasse gestoppt hatte, mit. Mit dem Brasilianer Neymar kann der 22 Jahre alte Fußball-Weltmeister wieder die Doppelspitze bilden.

Der Franzose Mbappé hatte sich kürzlich beim 3:1 der Pariser gegen Metz in der Ligue 1 eine leichte Oberschenkelverletzung zugezogen. Dennoch wird er PSG-Trainer Mauricio Pochettino zufolge im Duell mit den Citizens wieder in der Startelf stehen. Starstürmer Mbappé hatte beim Sieg in Metz zwei Tore erzielt, musste in der Schlussphase der Partie aber angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam DFB-Nationalspieler Julian Draxler.

