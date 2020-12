PSG bei RB Leipzig ohne Weltmeister Mbappé

Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 10:27 Uhr

Paris Saint-Germain muss in der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig auch auf Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé verzichten.

Der Angreifer, der am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg in Nantes noch das 2:0 vom Elfmeterpunkt erzielte, fällt wegen Achillessehnen-Problemen aus und trat die Reise nach Leipzig nicht mit an. Das teilte der Verein von PSG-Trainer Thomas Tuchel mit.

Zuvor musste bereits Neymar bei Frankreichs Serien-Meister absagen. Der brasilianische Star soll wegen Adduktorenproblemen erst nach der Länderspielpause zurückkehren. So ist es auch bei den angeschlagenen Julian Draxler, Marco Verratti und Mauro Icardi geplant.

