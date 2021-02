Mbappé nach Sieg gegen Barça: Job von Tuchel fortgeführt

„Das ist eine Frage von Kontinuität“, sagte der 22 Jahre alte französische Fußball-Weltmeister. „Der Trainer (Mauricio Pochettino) hat einen großartigen Job gemacht, seit er dazugekommen ist. Aber er hat die Arbeit von Tuchel fortgesetzt, der einen außergewöhnlichen Job angefangen hat mit dem Finale“, sagte Mbappé.

Unter Tuchel, der im Dezember beurlaubt wurde und inzwischen für den FC Chelsea arbeitet, war Paris in der vergangenen Champions-League-Saison bis ins Finale gegen den FC Bayern gekommen.

Nach dem deutlichen Auswärtssieg in Barcelona stehen die Chancen auf mindestens eine Rückkehr ins Viertelfinale gut. „Wir haben ein großes Spiel gemacht und sind sehr zufrieden“, sagte Mbappé bei Sky. Er warnte aber auch: „Wir sind noch nicht durch, wir sind erst in der Halbzeit.“ Neben dem stark aufspielenden Stürmer (32./65./85. Minute) traf Moise Kean (70.) für PSG. Die Führung der Gastgeber hatte der ansonsten schwache Lionel Messi (27.) per Foulelfmeter erzielt.

Mbappé zeigte sich auch unbeeindruckt von Kritik an ihm. „Man muss diese Kritik nicht persönlich nehmen, das habe ich auch nie gemacht. Jeder Spieler in der Geschichte des Fußballs wurde kritisiert, auch Diego Maradona. So wird es auch Kylian Mbappé gehen. Ich gehe damit ganz gelassen um“, sagte er.

