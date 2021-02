Kloses Rückkehr nach Rom: Lewandowski besser als Immobile

Der 42-Jährige ist beim Champions-League-Spiel zwischen Titelverteidiger Bayern und Gastgeber Lazio am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) im Stadio Olimpico besonders gespannt auf den Vergleich der Topstürmer Robert Lewandowski und Ciro Immobile. Der bessere Angreifer ist für ihn dabei der Weltfußballer.

„Lewandowski sehe ich täglich im Training, den kann ich umfassender beurteilen. Ihn halte ich für besser, er ist komplett und das Maß aller Mittelstürmer“, sagte der ehemalige Weltklasseangreifer Klose im „Kicker“-Interview.

Klose schätzt aber auch den seit Samstag 31 Jahre alten Immobile sehr. Der Italiener war in der Saison 2014/15 an der erfolgreichen Nachfolge des damals nach München gewechselten Lewandowski bei Borussia Dortmund gescheitert. „Immobile verdient sich seine Tore, weil er sich diese Szenen erarbeitet. Er ist viel unterwegs, um anspielbar zu sein. Für seine Tore braucht Immobile wenige Chancen, was für seine Qualität spricht. Er hat ein ganz klares Paket, ist beidfüßig und kopfballstark“, sagte Klose, der als Profi nach seiner Zeit in München (2007-2011) bis zum Karriereende 2016 fünf Jahre lang für Lazio stürmte.

Klose ist beim deutschen Rekordmeister seit dieser Saison Assistent von Chefcoach Hansi Flick. Lazio war sein Wunschgegner. „Ich wollte wieder in diese Stadt zurückkommen“, sagte er zur Dienstreise nach Rom. Bayern ist für Klose im Achtelfinale Favorit, „aber nicht klar, wenn ich auf die Personalsituation schaue“. Auch in Italiens Hauptstadt werden etwa Thomas Müller, Benjamin Pavard (beide Corona-Quarantäne) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) fehlen.

