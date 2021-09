Kiew-Trainer: Bayern großer Favorit in der Königsklasse

Trainer Mircea Lucescu von Dynamo Kiew sieht Gegner FC Bayern München als den Top-Kandidaten auf den Sieg in der Champions League an.

„Für mich ist das die beste Mannschaft und der größte Favorit in der Champions League“, sagte der Coach am Dienstagabend in München. Für das Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena solle seine Mannschaft auftreten und „alles Mögliche“ dafür tun, dass sich keiner schämen müsse.

Kiew blieb bei vier Remis und drei Niederlagen in den vergangenen sieben Champions-League-Auswärtsspielen sieglos. Den letzten Dreier auswärts gab es in der Gruppenphase 2015 beim 2:0 in Porto. In der heimischen Liga überzeugte Kiew in diesem Jahr mit acht Siegen in neun Spielen bei 25:2 Toren.

„Für uns ist es sehr wichtig, dass wir auf so einem großen Niveau spielen. Wir freuen uns einfach auf das Spiel“, sagte Lucescu. „Bayern München ist wirklich eine Maschine. Die Mannschaft ist fast programmiert, zu siegen und Punkte zu holen.“

