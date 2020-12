Keine Quarantäne für Real Madrid vor Duell in Manchester

Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 18:35 Uhr

Der spanische Fußballmeister Real Madrid muss sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City am 7. August nicht in eine 14-tägige Isolation begeben.

Wie der britische Sender Sky Sports News berichtet, ist Real von der zur Zeit in Großbritannien geltenden Quarantänepflicht für Einreisende aus Spanien ausgenommen. Mit der Wiedereinführung der Isolation am vergangenen Sonntag hatte die britische Regierung auf einen Anstieg der Corona-Zahlen auf dem spanischen Festland reagiert.

Allerdings sind „Sportstars, Veranstaltungsbeamte, Trainer, Mediziner, Mechaniker und ankommende Medienvertreter“ von der Pflicht zur Isolation ausgenommen, hieß es nun. Auf diese Weise wolle die Regierung sicherstellen, dass internationale Sportereignisse trotz der gegenwärtigen Corona-Lage wie geplant stattfinden können.

Das Hinspiel in Madrid hatte Man City bereits am 26. Februar mit 2:1 gewonnen. Zum Rückspiel kam es dann zunächst nicht mehr, weil der Fußballbetrieb in den europäischen Topligen und den internationalen Wettbewerben wegen der Corona-Krise für mehrere Monate unterbrochen wurde. Das Rückspiel in Manchester findet ohne Publikum statt.

