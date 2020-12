Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 21:59 Uhr

München

Champions League

Heimspiele für Bayern und Leipzig, BVB und Gladbach auswärts

Titelverteidiger FC Bayern München bestreitet sein Auftaktspiel in der Champions League am 21. Oktober gegen Atlético Madrid. Ebenfalls mit einem Heimspiel startet RB Leipzig in Europas Eliteliga: Die Sachsen erwarten einen Tag zuvor am 20. Oktober Istanbul Basaksehir.