Fünf Neue in der Wolfsburger Startelf gegen OSC Lille

Dass Stürmer Lukas Nmecha wegen einer Gelbsperre fehlt, war klar. Trainer Florian Kohfeldt setzt im Vergleich zu der 0:3-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Mainz 05 auch noch Nationalspieler Ridle Baku, Stürmer Dodi Lukebakio, Abwehrspieler John Anthony Brooks und Torwart Pavao Pervan auf die Bank.

Für den Österreicher kehrt der Kapitän und Stammkeeper Koen Casteels nach seiner Corona-Quarantäne ins Tor zurück. In der Offensive dürfen gegen Lille Luka Waldschmidt und Yannick Gerhardt von Beginn an spielen. Der Belgier Sebastiaan Bornauw übernimmt Brooks' Platz in der Abwehr, der Schweizer Kevin Mbabu spielt für Baku im rechten Mittelfeld. Die Wolfsburger benötigen in ihrem sechsten und letzten Gruppenspiel einen Sieg, um sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren.

