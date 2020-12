Frappart erste Champions-League-Schiedsrichterin

Im vergangenen Jahr hatte die Französin am 14. August schon die Begegnung um den Supercup zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea (7:6 nach Elfmeterschießen) gepfiffen.

In der Europa League war sie am 22. Oktober 2020 als Referee bei der Partie Leicester City gegen Sorja Luhansk aus der Ukraine (3:0) im Einsatz. Frappart leitet seit 2019 regelmäßig Männer-Spiele in der französischen Ligue 1.

