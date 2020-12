FC Liverpool spielt nun doch nicht in Dortmund

Das Champions-League-Spiel von Jürgen Klopps FC Liverpool beim FC Midtjylland wird nun doch in Dänemark und nicht in Dortmund ausgetragen. „Das Spiel findet wie geplant in Herning, Dänemark, statt“, teilte ein UEFA-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auch der FC Midtjylland bestätigte, dass das Spiel wie geplant in Herning ausgetragen werde. Die englischen Behörden hätten die Reisebeschränkungen für Dänemark am Donnerstagabend gelockert, so dass Spitzensportler von der Quarantänepflicht nach der Einreise aus Dänemark befreit seien, teilte der Verein am Freitagvormittag mit.

Zuvor habe man zusammen mit der UEFA und dem FC Liverpool nach alternativen Spielstätten Ausschau gehalten. Dabei sei auch das Stadion in Dortmund im Spiel gewesen – zum einen wegen der geografischen Nähe, zum anderen wegen der Anforderung, dass der Spielort ein aktuelles Champions-League-Stadion sein müsse.

Am Donnerstag hatte ein Sprecher der Stadt Dortmund der dpa noch bestätigt, dass der englische Fußballmeister mit Trainer Klopp an dessen alte Wirkungsstätte zurückkehren werde. „Es ist zutreffend, dass Dortmund für den 9.12. als Austragungsort ausgewählt wurde. Das Spiel soll ohne Publikumsbeteiligung ausgetragen werden“, hieß es. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet. Klopp war beim BVB war zwischen 2008 und 2015 Trainer.

In Großbritannien gilt noch die Regelung für eine 14-tägige Quarantäne, nachdem man aus Dänemark eingereist ist. Zuletzt galt in Großbritannien sogar ein Einreiseverbot für Dänemark. Nur britische Staatsbürger, Visa-Inhaber und Menschen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien waren davon ausgenommen. Am Donnerstag kündigte Transportminister Grant Shapps an, das Einreiseverbot werde ab Samstagmorgen aufgehoben. Für alle Einreisenden bestehe aber die Pflicht, sich nach der Ankunft 14 Tage zu isolieren. Für die Fußballer gilt das nun offenbar nicht mehr.

