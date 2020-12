FC Bayern konkretisiert Fahrplan vor Champions League

Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 17:48 Uhr

Nach dem bereits bekannten Start der Vorbereitung mit dem ersten Corona-Test am 20. Juli, gefolgt von einer ersten Cyber-Trainingseinheit, geht es drei Tage später (23. Juli) nach weiteren Corona-Tests mit Kleingruppentraining weiter. Vom 26. Juli an soll laut Mitteilung vom 7. Juli das Teamtraining gestartet werden. Das erste Pflichtspiel steht am 7. oder 8. August mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Das Hinspiel hatte München 3:0 gewonnen.

Beim Trainingsstart des deutschen Fußball-Rekordmeisters und Double-Gewinners sollen auch die Neuzugänge Leroy Sané, Tanguy Nianzou Kouassi und Alexander Nübel integriert werden. Beim Final-Acht-Turnier in Lissabon vom 12. bis 23. August sind die drei aber noch nicht dabei.

