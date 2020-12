BVB-Boss Watzke über Reus: „Marco ist ein guter Kapitän“

Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 08:07 Uhr

„Dietmar Hamann analysiert oft sehr zutreffend. Hier liegt er aber komplett falsch. Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän“, sagte der 61 Jahre alte Watzke der „Bild“. Bei „Sky90“ hatte Hamann (47) über Reus gesagt: „Ich habe nicht verstanden, warum man ihm im Sommer nicht die Kapitänsbinde abgenommen hat. Die andere Frage ist, ob ich sie ihm vor zwei Jahren gegeben hätte. Du hast einen Spieler, den du mitziehen musst.“

Nach monatelanger Verletzungspause gehört der 31 Jahre alte Reus wieder zum BVB-Kader. Beim 3:0-Sieg im Revier-Derby gegen den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga saß er zunächst auf der Bank, Ex-Weltmeister Mats Hummels (31) trug die Binde. Der frühere Nationalspieler wäre für Hamann der bessere BVB-Kapitän. „Du hast mit Hummels einen brillanten Leader, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er das Wort ergreifen kann, dass er Leute mitreißen kann.“ Dazu sagte Watzke: „Marco und Mats verstehen sich bestens. Dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend. Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben.“

In der Champions League erwartet Dortmund an diesem Mittwoch Zenit St. Petersburg.

© dpa-infocom, dpa:201027-99-94893/2