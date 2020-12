Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 04:51 Uhr

Lissabon

FC Bayern gegen Olympique Lyon

2001: Als Beckenbauer Effenberg, Kahn und Co. verhöhnte

Das Champions-League-Halbfinale FC Bayern gegen Olympique Lyon am 19. August in Lissabon weckt Erinnerungen an ein Münchner Fußball-Debakel vor fast zwei Jahrzehnten.