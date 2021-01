Borussia Mönchengladbach

Zakaria: „Können in dieser Saison Großes erreichen“

Mönchengladbach (dpa) – Fußball-Profi Denis Zakaria will mit Borussia Mönchengladbach in der restlichen Saison noch einmal angreifen. Vor allem in der Liga sieht der Schweizer Nationalspieler noch Nachholbedarf.