Wolfsburgs Trainer Kohfeldt raus aus Quarantäne

Wolfsburg (dpa). Der 39-Jährige kann den kriselnden Fußball-Bundesligisten seit Mittwoch wieder betreuen, wie der Verein bestätigte. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet.

Ursprünglich sollte er nach seiner Infektion früher zurückkehren. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am Sonntag ohne den fehlenden Cheftrainer hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke mit einer Rückkehr am Dienstag gerechnet. Der erst 25 Jahre alte Assistent Vincent Heilmann vertrat Kohfeldt an der Seitenlinie.